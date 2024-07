Atac armat în apropierea unei moschei din Orientul Mijlociu. Patru persoane au murit VIDEO

Patru oameni au murit şi mai mulţi au fost răniţi într-un atac armat în apropierea unei moschei din Oman, incident de securitate rar survenit într-una din cele mai stabile ţări din Orientul Mijlociu, relatează Reuters şi AFP.

Ambasada SUA le recomandă cetățenilor americani să rămână vigilenți.

"Au fost luate toate măsurile şi procedurile de securitate pentru a răspunde situaţiei şi se desfăşoară proceduri de colectare de probe şi investigare", a precizat poliţia regală într-un comunicat.

Ambasada SUA din capitala Omanului, Muscat, a indicat că urmăreşte informaţiile cu privire la incidentul din Wadi al-Kabir, din guvernoratul Muscat.

Ambasada le-a recomandat cetăţenilor americani "să rămână vigilenţi, să monitorizeze ştirile locale şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale".

Omanul, singurul stat musulman cu majoritate ibadită - a treia ramură a islamului, după şiism şi sunism - şi-a menţinut neutralitatea în regiunea turbulentă şi a mediat dispute din zonă, inclusiv între Statele Unite şi Iran.

Imagini verificate de AFP arată persoane fugind în faţa unei moschei, în timp ce se aud focuri de armă. Cineva strigă "O, Hussein!", în referire la imamul considerat de şiiţi succesorul legitim al profetului Mahomed.

BREAKING: Five people were killed and several others were injured in a mosque shooting in Oman capital Muscat, according to police. pic.twitter.com/VLKFRxha1i