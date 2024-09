Atac armat pe autostradă: Cel puțin 6 persoane rănite de gloanțe după ce un bărbat a deschis focul. Trafic blocat pe un aglomerat drum din State

Mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat în apropierea unei autostrăzi din Kentucky, în Statele Unite, au anunţat sâmbătă autorităţile din acest stat din sud-estul ţării, notează AFP.

Patru până la şase persoane au fost rănite de gloanţe, a declarat presei locale purtătorul de cuvânt al poliţiei statului Kentucky, Scottie Pennington, fără a oferi detalii despre starea răniţilor.

❗️💥🇺🇲 - The active shooter reported near Interstate 75 in London, Kentucky, where several people were shot, has not yet been captured.

The incident began around 6 p.m., with gunfire coming from a wooded area or a pedestrian overpass.

