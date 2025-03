Bărbat înarmat, împușcat în apropiere de Casa Albă. Individul a fost transportat la spital

Serviciul Secret al SUA a împușcat un bărbat în apropiere de Casa Albă din Washington, D.C., la scurt timp după miezul nopții, duminică (fusul orar al Americii), 9 martie, după o „confruntare armată” cu forțele de ordine, potrivit nbcnews.ro.

Poliția locală a raportat că ar fi vorba despre un „individ sinucigaș” din Indiana. Personalul Serviciului Secret a localizat ulterior vehiculul individului care corespundea descrierii avute.

„În momentul în care ofițerii s-au apropiat, individul ținea o armă de foc și a urmat o confruntare armată, în timpul căreia personalul nostru a tras focuri de armă”, a transmis, duminică, Serviciul Secret într-o declarație distribuită pe X de purtătorul de cuvânt Anthony Guglielmi.

Suspectul a fost transportat la spital, iar starea lui nu este cunoscută momentan.

Președintele SUA, Donald Trump, nu se afla la Casa Albă în momentul incidentului. Potrivit presei, acesta și-a petrecut weekendul la reședința sa din Mar-a-Lago.

BREAKING: Secret Service agents shot an armed man near the White House. He was taken to a local hospital. His condition is unknown. We will have a live report on @wusa9 starting at 7 a.m. pic.twitter.com/CgXfyKKwli