O incursiune armată pornită dinspre Ucraina pe teritoriul Rusiei a început în dimineața zilei de luni, 22 mai, în regiunea Belgorod.

Situația s-a precipitat rapid, după ce un detașament armat format din două tancuri, un transportor de trupe blindat și alte nouă vehicule blindate a trecut granița internațională și a capturat Kozinka, o așezare rusească din zona Grayvoron a regiunii Belgorod, la 600 de metri de granița cu Regiunea Sumi.

Reprezentanții Corpului de Voluntari Rusi (RDK) și ai Legiunii Libertatea Rusiei (LSR) și-au asumat responsabilitatea raidurilor.

Informațiile privitoare la suprafața cucerită de facțiunile militare anti-Putin sunt incerte, difuzate de diverse canale și n-au putut fi verificate independent până acum.

Mai multe filme au apărut între timp pe rețelele sociale, arătând distrugerile provocate de atacul care a luat totul prin surprindere serviciile de informații rusești.

The Main Directorate of Intelligence for the Ukrainian Military has released Footage of the “Freedom for Russia Legion and Russian Volunteer Corps” preparing for their Operation in the Belgorod Region of Western Russia earlier today; they appear to have primarily utilized… pic.twitter.com/2T5kYisweC — OSINTdefender (@sentdefender) May 23, 2023

Imagini proaspete, înregistrate în dimineața zilei de marți, 23 mai, arată incendii puternice care au loc în mai multe dintre orașele de graniță rusești care ar fi fost atacate și ocupate în cursul zilei de ieri.

Goodmorning Miss Ockers, the same is happening in Bilhorod 😈 pic.twitter.com/Xuov3tx9Gs — #WeAreNAFO_SOFFella-R09 365❤️‍🔥 🇳🇱❤️🇪🇪🇺🇦🫡 (@Alwin_R09) May 23, 2023

În cursul nopții mai multe imagini surprind alte incendii în orașul Belgorod, capitala provinciei ruse atacate. Unele informații arată că au fost atacate și lovite sediile locale ale FSB și ale Ministerului de Interne rus.

În acest timp, Moscova susține că situația este sub control și că desfășoară o operațiune anti-teroristă "specială" similară celei declanșate în mod arbitrar în Ucraina.

Kievul a negat orice implicare în atacuri, susținând că inițiativa a aparținut în totalitate militarilor ruși care s-au grupat sub stindardele celor două organizații.

Pe de altă parte, guvernatorul provinciei Belgorod, Viaceslav Gladkov, i-a îndemnat pe locuitori să nu se întoarcă încă acasă deoarece este periculos. Imagini difuzate pe rețelele sociale arată cozi uriașe la aeroport. Una dintre fotografii o surprinde chiar pe soția guvernatorului pregătindu-se de îmbarcare într-un avion.

The wife of Belgorod Region Governor Gladkov was spotted at the international airport with belongings. We don't leave ours 😁🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/iemUd6VNs5 — Eva K.🇨🇿🫶🏼🇺🇦🫶🏼🇪🇺 (@EvaTrmx86qc7r) May 22, 2023

Alte imagini surprind localnicii panicați încercând să intre într-un adăpost pentru a se proteja de explozii:

There’s absolutely no panic among the russians in Bilhorod (not Belgorod). - Tell governor Gladkov that he’s a f…got, we’re being bombed here! What are you getting paid for?- calmly says the local woman while the men are opening the bomb shelter. pic.twitter.com/HbmjeOlVs4 — Operator Starsky (@StarskyUA) May 22, 2023

O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că spațiul informațional rusesc "a răspuns cu un grad similar de panică, fracționism și incoerență pe care tinde să-l afișeze atunci când suferă șocuri informaționale semnificative".

"Unii bloggeri militari s-au fixat pe faptul că RDK și LSR sunt formate în mare parte din ruși pe care i-au etichetat drept trădători ai Rusiei, acuzându-i fără temei că lucrează sub coordonarea serviciilor ucrainene de informații.

Mai mulți milbloggeri au speculat în plus că atacul a fost o operațiune ucraineană intenționată menită să distragă atenția de la capturarea recentă a lui Bahmut de către Rusia și să insufle panică în spațiul informațional rusesc înaintea unei potențiale contraofensive ucrainene.

Fostul ofițer rus de informații și înflăcărat naționalist milblogger Igor Girkin a remarcat că a avertizat de mult că astfel de raiduri transfrontaliere ar putea face parte dintr-o strategie de contraofensivă ucraineană mai largă.

Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a profitat de incident pentru a acuza guvernul rus și inerția sa birocratică că au contribuit la atac și a criticat Ministerul Apărării Rusiei pentru că nu a putut să întărească granițele Rusiei și să apere Rusia.

Prima linie de fortificații defensive rusești (n.r. - celebrii colți albi de mamut) a fost construită la 2 kilometri în fața localității Gora Podol (n.r. - una dintre cele ocupate), iar sugestia că forțele RDK au reușit să străpungă linia defensivă subliniază slăbiciunea unor astfel de fortificații, cel puțin atunci când nu sunt pe deplin echipate de soldați bine pregătiți și bine echipați (n.r. - unele surse de informații arată că cele două facțiuni au ocolit pur și simplu fortificațiile).

În timp ce majoritatea milbloggerilor au răspuns cu îngrijorare, anxietate și furie relativ variate, spațiul informațional nu s-a unit în jurul unui răspuns coerent, ceea ce indică în primul rând că atacul i-a luat prin surprindere pe comentatorii ruși", arată specialiștii ISW.

"Republica Populară Belgorod poate fi cel mai mare exemplu de trolling geopolitic din istoria lumii. Ucraina pare să reflecte propriile tactici de război hibride ale Rusiei, în timp ce neagă orice implicare și desfășoară propriul lexic cinic al Kremlinului despre războiul civil și conflictul intern", arată o analiză succintă a publicației Business Ukraine Magazine.

Alte informații din după-amiaza zilei de marți, 23 mai, arată că Rusia n-a răspuns în niciun fel atacului până acum, motiv pentru care soldații își continuă incursiunea nestingheriți.

"Federația Rusă nu are rezerve pentru a răspunde crizelor militare - toți militarii sunt morți, răniți sau în Ucraina. Federația Rusă este absolut protejată", arată un mesaj postat astăzi de Legiunea "Libertatea Rusiei".

Freedom of russia legion forces and the RVC continue gaining momentum in #Belgorod pic.twitter.com/Zl8G1pgawi — АЗОВ South (@Azovsouth) May 23, 2023