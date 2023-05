Un american care în timpul asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost fotografiat stând cu picioarele ridicate pe o masă din biroul lui Nancy Pelosi, fosta șefă democrată a Camerei Reprezentanţilor, a fost condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare, relatează AFP.

La 6 ianuarie 2021, Richard Barnett a intrat în clădirea Congresului alături de mii de susţinători ai lui Donald Trump, în timp ce congresmenii certificau victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale.

Richard Barnett had no comment today as he left the courthouse after his sentencing. pic.twitter.com/xCbVK2xbXM

El a fost fotografiat de AFP în biroul şefei Camerei Reprezentanţilor de la acea vreme, Nancy Pelosi, cu picioarele pe un birou. Fotografia a devenit virală şi a permis poliţiei să îl aresteze rapid.

Potrivit rechizitoriului, Richard Barnett, un susţinător al mişcării conspiraţioniste Qanon, i-a lăsat un mesaj jignitor democratei şi i-a furat un plic pe care aceasta îl semnase.

4.5 years in prison for Capitol rioter who put feet on Pelosi office deskhttps://t.co/tOiYBQJavt

The @AFP photo of Richard Barnett in the office of US Speaker of the House Nancy Pelosi became one of the iconic images of the January 6, 2021 insurrection pic.twitter.com/SC4LHOo3Zp