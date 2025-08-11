Republica Moldova, sub asediu. Atac masiv asupra infrastructurii guvernamentale, anunță Chișinăul. "Incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin"

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 17:57
Republica Moldova, sub asediu. Atac masiv asupra infrastructurii guvernamentale, anunță Chișinăul. "Incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin"
Republica Moldova, sub asediu. Atac masiv asupra infrastructurii guvernamentale, anunță Chișinăul FOTO Unsplash

Republica Moldova a resimțit puternic luni, 11 august, un atac masiv asupra infrastructurii sale guvernamentale. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) de la Chișinău a anunțat producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale”.

Conform Serviciului, angajați ai instituției sunt suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac”.

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale.

În cadrul investigației, STISC va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, ale căror acțiuni sunt acum examinate în legătură cu suspiciuni de complicitate la tentativele de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice. Pe perioada investigației, persoanele vor fi suspendate din funcție”, a anunțat STISC într-un comunicat.

„Guvernul Republicii Moldova va proteja securitatea cibernetică și va acționa în continuare pentru prevenirea unor potențiale atacuri cibernetice asupra infrastructurii statului”, mai scrie în comunicat.

#atac cibernetic Moldova, #incident securitate, #actor strain , #Republica Moldova
