Rușii au vrut să dea jos avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze. „A fost o interferență incontestabilă”

Un presupus atac de interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Avionul a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului, a relatat Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu situația.

Aceștia au subliniat că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

Autoritățile bulgare confirmă incidentul

Autoritatea bulgară de control al traficului aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times.

„Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj (GPS) și, recent, de spoofing”, a declarat aceasta.

„Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor (GPS), ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”, au spus oficialii.

Tactica Rusiei

Așa-numitele bruiaje și falsificări ale semnalului GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia, ca mijloc de perturbare a activităților civile.

Guvernele UE au avertizat că interferențele GPS în creștere, atribuite Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian major, în condițiile în care acestea „orbesc” practic avioanele comerciale în timpul zborului.

Incidentele de acest gen au crescut semnificativ în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia în ultimii ani, afectând avioane, nave și civili care utilizează acest serviciu pentru navigația de zi cu zi.

Șefa Comisiei Europene ajunge luni în România

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ajunge în România luni după-amiază.

Administrația Prezidențială a anunțat că, luni, președinta Comisiei Europene va fi prezentă la Constanța, unde va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei.

Von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita împreună Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, transmite aceeași sursă.

Cei doi vor vizita fregata „Regele Ferdinand” și vor avea o întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Ei vor purta convorbirile oficiale la baza aeriană.

