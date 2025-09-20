Un atac cibernetic masiv a afectat mai multe aeroporturi importante din Europa. Atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Germania, Belgia sau Anglia

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 19:47
450 citiri
Un atac cibernetic masiv a afectat mai multe aeroporturi importante din Europa. Atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Germania, Belgia sau Anglia
Avion FOTO Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania și Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa: Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară de urgență, astfel:

* Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335

* Ambasada României în Republica Federală Germania: +49 160 157 9938

* Ambasada României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428663.

#atac cibernetic, #aeroporturi, #Marea Britanie, #Germania, #atentionare calatorie , #stiri Europa
