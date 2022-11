Parlamentul Cehiei, ținta unui atac cibernetic după ce a adoptat rezoluția prin care a declarat Rusia ”stat terorist”

Camera Deputaților din Cehia a fost ținta unui atac cibernetic după ce a adoptat o rezoluție prin care a declarat Rusia drept ”stat terorist”.

Anunțul a fost făcut miercuri, 23 noiembrie, de jurnalistul ceh Filip Horký.

Președintele Camerei inferioare a Parlamentului a precizat că atacul cibernetic a fost contracarat cu succes.

