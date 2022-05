Gruparea de hackeri ruși Killnet a anunțat un atac cibernetic la scară largă împotriva mai multor țări, inclusiv România, care se opun războiului lui Vladimir Putin din Ucraina.

Celelalte țări vizate sunt SUA, Germania, Regatul Unit, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia și Ucraina. Hackerii legați de Rusia au susținut că au perturbat infrastructura poliției naționale italiene, după ce aceasta a dejucat tentativele de hacking la Eurovision.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU