Atac cibernetic dejucat în Polonia. Un mare oraș ar fi putut rămâne fără apă. Varșovia transmite că este „ținta principală” a Rusiei

Un mare oraș din Polonia ar fi putut rămâne fără apă miercuri, 13 august, în urma unui atac cibernetic. Vicepremierul și ministrul polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a anunțat joi că atacul cibernetic a fost dejucat, însă nu au fost oferite mai multe informații, nici despre ținta atacului, nici despre originea sa.
Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este orașul vizat. El a făcut această declarație într-un interviu publicat joi de portalul de știri Onet.
„În ultimul moment, am reușit să ne asigurăm că, atunci când a început atacul, serviciile noastre au aflat despre el și am oprit totul. Am reușit să prevenim atacul”, a spus Krzysztof Gawkowski.
Polonia a declarat că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina o face ținta atacurilor cibernetice și a actelor de sabotaj din partea Rusiei.
Gawkowski a spus cu alte ocazii că dintre toate țările NATO, Polonia este „ținta principală” a Rusiei.
El a afirmat că Polonia reușește să contracareze 99% din atacurile cibernetice.
Gawkowski a declarat anul trecut că Polonia va cheltui peste 3 miliarde de zloți (800 de milioane de dolari) pentru a spori securitatea cibernetică, după ce agenția de știri a statului, PAP, a fost lovită de ceea ce autoritățile au declarat că a fost probabil un atac cibernetic rus.
Miercuri, premierul Donald Tusk, care a avertizat că Rusia încearcă să creeze o ruptură între Varșovia și Kiev, a declarat că un tânăr ucrainean a fost reținut pentru acte de sabotaj comandate de servicii de informații străine, inclusiv pentru graffiti jignitoare la adresa polonezilor.
De asemenea, PAP a informat joi că un ucrainean de 17 ani reținut, printre altele, pentru profanarea unui monument dedicat polonezilor uciși de naționaliștii ucraineni în al Doilea Război Mondial, a fost acuzat de participare la o grupare criminală organizată care avea ca scop comiterea de crime împotriva Poloniei.