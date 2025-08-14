Atac cibernetic dejucat în Polonia. Un mare oraș ar fi putut rămâne fără apă. Varșovia transmite că este „ținta principală” a Rusiei

Un atac cibernetic aproape a lăsat fără apă un mare oraș din Polonia FOTO Pexels

Un mare oraș din Polonia ar fi putut rămâne fără apă miercuri, 13 august, în urma unui atac cibernetic. Vicepremierul și ministrul polonez al Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski, a anunțat joi că atacul cibernetic a fost dejucat, însă nu au fost oferite mai multe informații, nici despre ținta atacului, nici despre originea sa.

Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este orașul vizat. El a făcut această declarație într-un interviu publicat joi de portalul de știri Onet.

„În ultimul moment, am reușit să ne asigurăm că, atunci când a început atacul, serviciile noastre au aflat despre el și am oprit totul. Am reușit să prevenim atacul”, a spus Krzysztof Gawkowski.

Polonia a declarat că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina o face ținta atacurilor cibernetice și a actelor de sabotaj din partea Rusiei.

Gawkowski a spus cu alte ocazii că dintre toate țările NATO, Polonia este „ținta principală” a Rusiei.

El a afirmat că Polonia reușește să contracareze 99% din atacurile cibernetice.

Gawkowski a declarat anul trecut că Polonia va cheltui peste 3 miliarde de zloți (800 de milioane de dolari) pentru a spori securitatea cibernetică, după ce agenția de știri a statului, PAP, a fost lovită de ceea ce autoritățile au declarat că a fost probabil un atac cibernetic rus.

Miercuri, premierul Donald Tusk, care a avertizat că Rusia încearcă să creeze o ruptură între Varșovia și Kiev, a declarat că un tânăr ucrainean a fost reținut pentru acte de sabotaj comandate de servicii de informații străine, inclusiv pentru graffiti jignitoare la adresa polonezilor.

De asemenea, PAP a informat joi că un ucrainean de 17 ani reținut, printre altele, pentru profanarea unui monument dedicat polonezilor uciși de naționaliștii ucraineni în al Doilea Război Mondial, a fost acuzat de participare la o grupare criminală organizată care avea ca scop comiterea de crime împotriva Poloniei.

