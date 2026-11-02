România, pe harta atacurilor cibernetice împotriva frigiderelor din marile magazine. Ce spune DNSC

România, pe harta atacurilor cibernetice împotriva frigiderelor din marile magazine FOTO creată cu AI Nano Banana 2

Șase magazine din România aparținând aceluiași lanț comercial au fost vizate de un posibil atac informatic în noaptea de 2 noiembrie, după ce echipamentele frigorifice au înregistrat brusc temperaturi neobișnuit de ridicate. Incidentul a fost raportat specialiștilor în securitate informatică.

„Pe 2 noiembrie, în jurul orei 1.30, echipamentele frigorifice din 6 magazine au urcat la temperaturi foarte mari. Problema a fost observată abia la 8.00. S-a raportat incidentul către DNSC ca un posibil atac cibernetic asupra controllerelor ce gestionau frigidere. Controllerele erau legate prin routere GSM cu IP fix, accesibile direct din internet și rulau versiuni de software destul de vechi”, a declarat pentru Libertatea directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean.

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Lanțuri de supermarketuri din mai multe țări europene, între care Suedia, Belgia și Luxemburg, au anunțat că temperaturile din frigiderele și congelatoarele a zeci de magazine au crescut peste noapte, stârnind temeri privind un atac cibernetic similar celui care a provocat pierderi de alimente în valoare de milioane de euro în Franța, relatează The Guardian.

Au fost afectate aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize din Belgia și Luxemburg, iar un număr mai mic de magazine au fost afectate în Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Estonia și Finlanda, potrivit BBC.

Uniunea Europeană (UE) a denunțat luni ”atacuri cibernetice repetate extrem de îngrijorătoare” împotriva supermarketurilor din țări europene, afectate de o serie de incidente implicând frigidere, la trei săptămâni după cele din Franța, relatează AFP.

"Repetarea acestor atacuri cibernetice este extrem de îngrijorătoare", denunță, citat într-un comunicat, comisarul european însărcinat cu Agricultura, Christophe Hansen.

Lanțul suedez Coop a declarat luni pentru cotidianul Aftonbladet că șase dintre magazinele sale au fost afectate, în timp ce ICA a afirmat că "a aflat că un număr limitat de magazine au fost afectate de un incident petrecut peste noapte, care a afectat sistemele de refrigerare și congelare".

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Retailerul olandez Ahold Delhaize, care luna trecută a raportat un incident de securitate cibernetică poliției din Olanda, a declarat că un "incident IT" a afectat frigiderele și congelatoarele din zeci de supermarketuri ale sale din Belgia și Luxemburg. O purtătoare de cuvânt a companiei, Sarah De Meester, a declarat că lanțul de supermarketuri a constatat că temperaturile din sistemele de răcire au crescut, adăugând că incidentul este în curs de investigare.

Ziarul belgian "Le Soir" a relatat că zeci de magazine și supermarketuri au fost afectate, inclusiv cinci magazine Spar, mai multe magazine de proximitate Shop & Go atașate stațiilor de service Q8 și o serie de minimarketuri Proxy Delhaize mai mici.

"Am început să mobilizăm tehnicieni la ora 1 dimineața", a declarat pentru ziar Stephan Moelans, directorul executiv al Sabcobel, companie specializată în instalarea sistemelor de refrigerare. "Am petrecut toată noaptea și dimineața deconectând instalațiile afectate de la rețea", a declarat el.

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