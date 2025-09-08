Atac cibernetic în SUA. Administrația Trump dă vina pe serviciile secrete chineze

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:16
337 citiri
SUA acuză China că este în spatele atacului /FOTO:X/@SprinterObserve

Autoritățile americane investighează un atac cibernetic sofisticat, pus pe seama unui grup de hackeri cu legături la serviciile secrete chineze. Un e-mail fals, atribuit unui legislator republican critic al Beijingului, conținea malware ce viza obținerea de informații sensibile despre negocierile comerciale dintre administrația Trump și China, au relatat surse citate de Wall Street Journal.

Malware-ul din e-mailul care părea să fi fost trimis în iulie de către John Moolenaar către grupuri comerciale, firme de avocatură și agenții guvernamentale din SUA a fost urmărit de analiștii cibernetici până la un grup de hackeri - APT41 - despre care se crede că lucrează pentru serviciile secrete chineze, a scris ziarul.

Moolenaar, un critic sever al Beijingului, este președintele unei comisii parlamentare axate pe concurența strategică dintre China și Statele Unite, inclusiv amenințările la adresa securității naționale a SUA.

China neagă implicarea

E-mailul a fost cea mai recentă operațiune de hacking presupusă a fi legată de Beijing, menită să ofere Chinei informații despre recomandările adresate Casei Albe în legătură cu negocierile comerciale controversate cu China, a afirmat WSJ, citând persoane familiarizate cu acest subiect.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că nu cunoaște detaliile atacului semnalat și că toate țările se confruntă cu atacuri cibernetice dificil de urmărit.

„China se opune ferm și combate toate formele de atacuri cibernetice și criminalitate cibernetică”, se arată într-un comunicat trimis prin e-mail. „De asemenea, ne opunem ferm denigrării altora fără dovezi solide.”

WSJ a precizat că primul e-mail cu malware a fost trimis chiar înainte de negocierile comerciale dintre SUA și China din Suedia, care au dus la prelungirea armistițiului privind tarifele până la începutul lunii noiembrie, când președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping s-ar putea întâlni la un summit economic asiatic.

„Opiniile dumneavoastră sunt esențiale”, se menționa în e-mailul care solicita destinatarilor să analizeze proiectul de lege atașat.

Deschiderea proiectului de lege ar fi permis malware-ului să ofere hackerilor acces extins la grupurile vizate, a afirmat ziarul, adăugând că nu se poate determina dacă atacurile au avut succes.

Ziarul a precizat că FBI și Poliția Capitoliului SUA investighează e-mailul.

Acesta a citat o purtătoare de cuvânt a FBI, care a declarat că biroul era la curent cu existența e-mailului și „colabora cu partenerii pentru a identifica și urmări persoanele responsabile”. Poliția Capitoliului a refuzat să comenteze.

Într-o declarație pentru Journal, Moolenaar a calificat atacul drept un alt exemplu al operațiunilor cibernetice chinezești care vizează furtul strategiei SUA. „Nu ne vom lăsa intimidați”, a afirmat acesta.

E-mailul fals a ieșit la iveală când membrii comitetului lui Moolenaar au început să primească întrebări ciudate despre acesta.

”Războiul laserelor”. Cum se compară noua armă chineză capabilă să orbească piloți și să distrugă electronicele cu tehnologia britanică și americană
”Războiul laserelor”. Cum se compară noua armă chineză capabilă să orbească piloți și să distrugă electronicele cu tehnologia britanică și americană
Parada militară a Chinei, transmisă în direct în întreaga lume, a oferit miercuri un nou indiciu privind ambițiile Beijingului în domeniul tehnologiilor militare de ultimă generație. În...
Anunțul lui Donald Trump, după un atac fără precedent al Rusiei asupra Ucrainei. Președintele SUA, pregătit pentru un nou set de sancțiuni împotriva Kremlinului
Anunțul lui Donald Trump, după un atac fără precedent al Rusiei asupra Ucrainei. Președintele SUA, pregătit pentru un nou set de sancțiuni împotriva Kremlinului
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra...
