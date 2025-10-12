După două decenii de practică medicală, un cardiolog american trage un semnal de alarmă: unele dintre cele mai populare alimente din dieta modernă pot fi adevărați „dușmani” ai inimii, chiar dacă sunt promovate ca fiind sănătoase.

"După două decenii de tratare a bolilor de inimă, a arterelor înfundate și a disfuncțiilor metabolice, am început să observ un tipar. Mulți dintre pacienții mei credeau că fac totul bine — se antrenau regulat, gestionau stresul — și totuși ajungeau în cabinetul meu cu probleme cardiovasculare grave.

Care era elementul comun? Alegerile alimentare de zi cu zi.

Unele dintre cele mai dăunătoare alimente din dieta americană nu vin cu etichete de avertizare. Din contră, sunt promovate drept „bune pentru inimă”, „pe bază de plante” sau „sărace în grăsimi”. Dar, în spatele acestor sloganuri, se ascund ingrediente care provoacă inflamații, cresc glicemia și deteriorează în tăcere arterele în timp.

Ca medic cardiolog, există nouă alimente americane pe care nu m-ați putea plăti să le mănânc — nu pentru că sunt extrem, ci pentru că am văzut cu ochii mei ce fac inimii umane", a relatat Dr. Sanjay Bhojraj într-un articol publicat de cnbc.com.

1. Cerealele dulci de mic dejun

"Par inofensive. Sunt promovate cu mascote zâmbitoare și uneori chiar poartă mențiuni de sănătate. Dar, în realitate, majoritatea sunt deserturi deghizate. Mai bine ai mânca o gogoașă glazurată la micul dejun!

Creșterea bruscă a glicemiei nu doar că te lasă fără energie la mijlocul dimineții, ci declanșează un val de insulină care, în timp, uzează sistemul vascular. Am văzut pacienți dezvoltând rezistență la insulină, oboseală cronică și complicații cardiovasculare — toate legate de acest ritual matinal.

Ce să mănânci în schimb: fulgi de ovăz integral cu fructe de pădure și scorțișoară. Fibre reale, antioxidanți și energie stabilă."

"Sunt comode și ușor de folosit, dar au o latură întunecată. Sunt adesea conservate cu nitrați și nitriți, care se pot transforma în compuși cancerigeni în organism.

Aceste substanțe nu doar că îți cresc riscul de cancer, dar și tensiunea arterială și afectează arterele pe termen lung. Dacă „carnea” ta are un termen de valabilitate mai lung decât câinele tău, arterele tale plătesc prețul.

Ce să mănânci în schimb: pregătește acasă piept de curcan sau pui fript și taie-l proaspăt."

3. Băuturile carbogazoase și energizantele

"Aceste băuturi îți lovesc organismul din două direcții: provoacă vârfuri de glicemie, suprasolicită glandele suprarenale și inundă corpul cu compuși inflamatori.

Versiunile „diet”? Adesea mai rele. Îndulcitorii artificiali pot perturba microbiomul intestinal, esențial pentru metabolism și sănătatea inimii. Te fac să îmbătrânești mai repede și să te simți mai rău.

Ce să mănânci în schimb: apă minerală cu lămâie sau ceai rece din plante."

4. Mâncărurile prăjite în ulei (fast-food, snacks-uri de bâlci)

"Da, sunt delicioase. Dar alimentele prăjite — cum ar fi cârnații în aluat, gogoșile de bâlci sau cartofii prăjiți — sunt gătite în uleiuri vegetale industriale care se oxidează la temperaturi înalte, formând substanțe toxice.

Aceste produse se depun pe pereții arterelor, favorizează placa și cresc riscul de hipertensiune, accident vascular sau infarct. Le spun pacienților: imaginează-ți fiecare înghițitură prăjită ca o hârtie abrazivă pe arterele tale.

Ce să mănânci în schimb: variante la cuptor, cu ulei de măsline sau de avocado."

5. Pâinea albă și carbohidrații rafinați

"Când elimini fibrele și nutrienții dintr-o cereală, rămâne un aliment care acționează ca zahărul în organism. Pâinea albă, biscuiții și multe produse „multigrain” false se descompun rapid, ducând la creșteri de glicemie, depozitare de grăsime și rezistență la insulină.

Mănâncă în schimb: pâine 100% integrală sau din cereale încolțite."

6. Margarina și „unturile” vegetale

"Odată promovate ca alternative sănătoase la unt, margarina s-au dovedit a fi unul dintre cele mai mari mituri nutriționale ale secolului trecut. Multe conțin încă grăsimi trans, create chimic pentru a prelungi durata de viață a produsului, dar care deteriorează organismul.

Grăsimile trans cresc colesterolul „rău” (LDL), scad colesterolul „bun” (HDL) și rigidizează arterele.

Mănâncă în schimb: unt provenit de la vaci hrănite cu iarbă sau ulei de măsline extravirgin."

7. „Cărnurile” vegetale ultraprocesate

„Pe bază de plante” nu înseamnă întotdeauna sănătos pentru inimă. Multe înlocuitoare de carne sunt pline de sodiu, uleiuri inflamatorii și aditivi sintetici (cum ar fi metilceluloza sau izolatul de proteine din soia).

Dacă ai nevoie de o diplomă în chimie ca să înțelegi eticheta, probabil că nu e ceva ce ar trebui să mănânci.

Mănâncă în schimb: linte, fasole sau tofu minim procesat.

8. Supele la conservă bogate în sare

O singură cană de supă la conservă poate conține între 80% și 100% din limita zilnică recomandată de sodiu. Excesul de sare crește tensiunea arterială, solicită rinichii și duce la insuficiență cardiacă.

Mănâncă în schimb: supă de casă cu legume proaspete, ierburi aromatice și sare de mare după gust.

9. Cremele aromate pentru cafea

Stropul acela de dimineață din cafea e adesea un cocktail chimic: uleiuri hidrogenate, arome artificiale și zaharuri adăugate. Pare un detaliu minor, dar, zi după zi, contribuie la inflamații și depuneri arteriale — chiar înainte să pleci din casă.

Mănâncă în schimb: lapte de migdale sau ovăz neîndulcit, cu scorțișoară sau extract de vanilie.

Nu voi consuma niciodată aceste alimente, dar nu trebuie să îți schimbi întreaga dietă peste noapte. Micile înlocuiri contează, iar analizele tale de sânge vor demonstra asta. Desigur, consultă întotdeauna medicul tău înainte de a face modificări majore.

Dr. Sanjay Bhojraj este medic cardiolog intervenționist certificat și specialist în medicină funcțională. Este pionier în domeniul cardiologiei de precizie și al medicinei stilului de viață, fondator al programului Well12, care ajută oamenii să inverseze bolile cronice prin nutriție, respirație conștientă și analiză genomică.

