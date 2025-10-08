Semnele exacte pe care ți le transmite corpul cu o lună înainte de un atac de cord. Medic: "Îți pot salva viața"

Un medic de familie din Sydney a dezvăluit semnele timpurii surprinzătoare pe care corpul tău ți le poate da cu până la o lună înainte de un atac de cord – și de ce este esențial să nu le ignori.

Dr. Sandy Yang, care lucrează la Ur Family Practice din Mascot, a spus că a văzut prea multe familii luate prin surprindere de atacuri de cord care ar fi putut fi depistate mai devreme.

„Cu o lună înainte de un atac de cord, corpul tău îți transmite semne”, a spus ea într-un videoclip. „Te rog să acorzi o atenție deosebită acestor semnale. Îți pot salva viața. De ani de zile am văzut cum atacurile de cord pot devasta lumea unei familii.

Dar partea cea mai tristă este că, în multe cazuri, corpul a dat deja semnale.”

1. Greață frecventă și amețeli

Printre semnele de avertizare pe care le-a evidențiat se numără greața frecventă și amețelile, pe care mulți oameni le atribuie în mod eronat căldurii, stresului sau epuizării.

„Dacă nu ai o cauză clară, cum ar fi sarcina, medicamentele sau o infecție, este momentul să mergi la medic”, a explicat Dr. Yang. Potrivit Heart Foundation, instabilitatea, vederea încețoșată sau vărsăturile bruște pot indica probleme de circulație care pot semnala un atac iminent.

2. Oboseală extremă și dureri de cap constante

Un alt semn comun, dar adesea trecut cu vederea, este oboseala extremă și durerile de cap persistente.

Dr. Yang a avertizat că nu este vorba despre oboseala obișnuită cauzată de muncă sau de creșterea copiilor, ci despre o epuizare ciudată care persistă chiar și după o odihnă corespunzătoare.

Dacă este însoțită de dureri de cap care se agravează în timp, a spus ea, ar putea fi un indicator timpuriu al unei boli de inimă.

3. Amorțeală pe o parte a corpului

„Simți brusc că brațul, piciorul sau jumătate din față amorțește? Acest lucru ar putea indica o reducere a fluxului sanguin sau chiar faptul că inima ta nu pompează așa cum ar trebui”, a spus ea.

Fluxul sanguin redus către inimă poate face ca semnalele să se intersecteze cu căile nervoase ale brațului, rezultând senzația de amorțeală. Totuși, amorțeala – mai ales dacă afectează o singură parte a corpului – este, de asemenea, un simptom comun al unui accident vascular cerebral, care apare și el din cauza întreruperii fluxului sanguin către creier.

4. Schimbare bruscă a vederii

În mod similar, o schimbare bruscă a vederii – vedere dublă, încețoșată sau imposibilitatea de a focaliza cu un ochi – poate indica blocarea unui vas de sânge și trebuie tratată ca o urgență.

Această senzație este descrisă adesea ca „o perdea care cade peste un ochi” și apare deoarece întreruperile circulației pot provoca formarea de cheaguri sau depuneri de placă ce afectează retina sau centrele vizuale ale creierului.

Heart Foundation subliniază că o persoană din Australia este spitalizată din cauza unui atac de cord la fiecare nouă minute.

Deși durerea în piept și dificultățile de respirație sunt simptome bine cunoscute, mulți australieni – în special femeile – experimentează semne mai subtile, precum amețeli, greață, durere în maxilar sau în spate, transpirație abundentă sau stare generală de rău.

Unii oameni pot suferi chiar un atac de cord „tăcut”, fără simptome evidente.

Semnele de avertizare pot apărea singure sau împreună și, de obicei, durează cel puțin 10 minute. Ele pot apărea brusc sau se pot agrava treptat, motiv pentru care experții spun că orice simptom neobișnuit sau inexplicabil trebuie verificat imediat.

Vestea bună este că există modalități de a reduce riscul.

Heart Foundation recomandă renunțarea la fumat, exercițiile regulate, o alimentație sănătoasă pentru inimă, menținerea unei greutăți normale, reducerea consumului de alcool, gestionarea stresului și monitorizarea tensiunii arteriale și a colesterolului.

Pentru persoanele cu diabet, menținerea sub control a nivelului glicemiei este esențială.

Femeile trebuie, de asemenea, să fie atente la anumiți factori de risc specifici, cum ar fi sindromul ovarelor polichistice (SOPC), complicațiile în timpul sarcinii, menopauza precoce, bolile autoimune și tratamentele hormonale.

Sfatul profesioniștilor este simplu: ascultă-ți corpul.

Este posibil să experimentezi mai multe dintre aceste simptome sau doar unul singur.

Dacă ceva nu ți se pare în regulă, nu ignora semnalul. Cu cât acționezi mai repede, cu atât îți crești șansele de supraviețuire, scrie dailymail.com.

