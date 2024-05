Trecători atacați cu cuțitul pe stradă într-un oraș elvețian. Mai multe persoane au fost rănite. Agresorul a fost arestat VIDEO FOTO

Înarmat cu un cuţit, un bărbat a rănit mai mulţi trecători, miercuri după-amiază, 15 mai, în oraşul Zofingen, în nordul Elveţiei, înainte de a fi arestat, a anunţat poliţia cantonului Aargau (Argovia), informează AFP.

Identitatea bărbatului şi motivul atacului, precum şi numărul de răniţi nu a fost comunicat deocamdată de poliţie.

Bărbatul a atacat întâi un trecător în gara acestui oraş de numai 12.000 de locuitori, situat la circa 60 de kilometri sud de Basel şi la aceeaşi distanţă vest de Zurich.

Apoi, el a mers şi a atacat mai multe alte persoane la întâmplare, înainte de a se baricada într-o casă, potrivit comunicatului.

După aproximativ două ore şi după ce a fost contactat de o echipă specializată, bărbatul a fost arestat de forţele de ordine.

El este de asemenea rănit, a mai informat poliţia.

