Olaf Scholz, aşteptat la locul atacului care a îngrozit Germania. Motivația declarată a agresorului FOTO/VIDEO

Cancelarul german Olaf Scholz este aşteptat luni, 26 august, la Solingen, la locul atacului cu cuţitul pentru care a fost arestat un sirian suspectat de legături cu organizaţia Stat Islamic (EI), reaprinzând dezbaterea privind politica de migraţie în ţară, relatează AFP.

Atacul de vineri seara, 23 august, soldat cu trei morţi şi opt răniţi în timpul festivităţilor locale, sporeşte presiunea asupra şefului guvernului cu o săptămână înainte de alegerile regionale cu risc ridicat din două landuri din estul Germaniei.

După o zi de libertate, un sirian în vârstă de 26 de ani s-a predat autorităţilor sâmbătă seara şi, potrivit poliţiei, s-a declarat "responsabil" pentru atac.

Stat Islamic a revendicat atacul şi a declarat că atacatorul a acţionat "pentru a-i răzbuna pe musulmanii din Palestina şi de pretutindeni", potrivit unui comunicat al grupării jihadiste transmis prin intermediul ramurii sale de propagandă Amaq.

Suspectul dorea să "ucidă cât mai multe persoane", potrivit Parchetului federal din Karlsruhe, care a semnalat duminică "suspiciuni puternice de apartenenţă" la organizaţia jihadistă Stat Islamic.

„El a înjunghiat vizitatorii festivalului de mai multe ori în mod ţintit, în spate, gât şi trunchi”, a explicat parchetul.

Suspectul, identificat de justiţie drept Issa Al H., ar fi sosit în ţară în decembrie 2022, potrivit mai multor mijloace media germane, şi face obiectul unui ordin de expulzare către Bulgaria, statul Uniunii Europene în care a fost înregistrată intrarea sa şi unde ar fi trebuit să depună cererea de azil, în conformitate cu normele UE.

Potrivit vicecancelarului german Robert Habeck, el nu se afla pe listele extremiştilor islamişti consideraţi periculoşi.

În ultimii ani, Germania a fost scena mai multor atacuri jihadiste, dintre care cel mai sângeros, un atac cu camion în decembrie 2016 asupra unei pieţe de Crăciun din Berlin, a dus la moartea a 12 persoane.

Olaf Scholz urmează să aducă un omagiu victimelor atacului de la Solingen în cursul dimineţii. În apropierea locului tragediei, buchete de flori, lumânări şi mesaje mărturisesc emoţia care a cuprins oraşul cu aproximativ 160.000 de locuitori.

An der Trauerstätte in #Solingen schreibt ein Kind auf ein Blatt Papier, was sich alle fragen. Währenddessen fährt der mutmaßliche Terrorist zum Haftrichter #terror #ISIS #Islamisten #abschiebung #Messerverbot #Messerangriff pic.twitter.com/94YosEGkbW