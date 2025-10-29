Atac cu cuțitul în Marea Britanie. Un mort și doi răniți. Suspectul este un imigrant de 22 de ani VIDEO

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:39
116 citiri
Atac cu cuțitul în Marea Britanie. Un mort și doi răniți. Suspectul este un imigrant de 22 de ani VIDEO
Atacatorul este un imigrant de 22 de ani Foto: Captură video/X/@troybison

Un bărbat a fost arestat în urma unui atac cu cuţitul soldat cu un mort şi doi răniţi, la vest de Londra, a anunţat Ministerul britanic de Interne, potrivit căruia este vorba despre un cetăţean străin regularizat în 2022, relatează AFP.

Presa britanică scrie că este vorba despre un bărbat în vârstă de 22 de ani de naţionalitate afgană.

Poliţia din Londra a fost chemată luni, 27 octombrie, către ora 17.00, în oraşul vecin Uxbridge, unde trei persoane au fost înjunghiate în acest ”act de violenţă intensă”, a anunţat ea într-un comunicat marţi.

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, preluat de salvatori, a murit la faţa locului.

Un bărbat în vârstă d 45 de ani a suferit ”răni grave şi ireversibile”, iar un adolescent în vârstă de 14 ani a suferit ”răni care nu-i pun imediat viaţa în pericol”.

Suspectul a fost arestat la faţa locului de către poliţie, care a anunţat că nu consideră că este vorba despre un atac terorist şi că depune eforturi să stabilească care sunt legăturile între suspect şi victime.

Ministerul britanic de Interne precizează că suspectul a intrat în Regatul Unit cu un camion, în 2020, după care a cerut azil, care i-a fost acordat în 2022.

„Numeroase speculații online”

Ministerul precizează că bărbatul nu locuia într-un hotel în care sunt cazaţi solicitanţi de azil şi nici într-o locuinţă care i-ar fi fost atribuită de către autorităţi, contrar afirmaţiilor făcute în anumite postări pe reţele de socializare.

”Acest incident a născut numeroase speculaţii online. Vă cerem să aveţi încredere în noi pentru a obţine informaţii şi să nu postaţi imagini sensibile”, declară într-un comunicat comisarul Jill Horsfall.

Subiectul imigraţiei este ultrasensibil în Regatul Unit.

În această vară au avut loc numeroase manifestaţii în faţa unor hoteluri în care sunt cazaţi solicitanţi de azil.

Extrema dreaptă a organizat apoi un marş la Londra, la 13 septembrie, la care au luat parte până la 150.000 de persoane, potrivit poliţiei.

Aproximastiv 100 de persoane s-au adunat la locul atacului, marţi seara, 28 octombrie, unde au aprins lumânări şi s-au recules pentru victime.

Coincidență cumplită: Chemat la locul unui accident, un pompier și-a găsit propriul fiu mort
Coincidență cumplită: Chemat la locul unui accident, un pompier și-a găsit propriul fiu mort
Noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, a adus o tragedie de neimaginat în Tempio Pausania, Sardinia, unde un accident rutier a curmat viața unui tânăr de 26 de ani. Mașina în care se aflau...
Avertisment din partea unui europarlamentar român privind retragerea militarilor americani. "Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie să fie accelerată"
Avertisment din partea unui europarlamentar român privind retragerea militarilor americani. "Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie să fie accelerată"
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
#atac cutit Londra, #afgan, #mort, #raniti, #ancheta politie, #imigranti Marea Britanie, #atac strada , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
ObservatorNews.ro
Salariu de mii de euro si cazare gratuita. Tara care cauta muncitori pentru statiunile montane
DigiSport.ro
Ce risca fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un barbat in scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Stadionul Maracana, simbolul fotbalului brazilian, scos la vânzare pentru a acoperi datoriile uriașe ale statului
  2. Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani. România speră să vină trupe din alte țări
  3. Atac cu cuțitul în Marea Britanie. Un mort și doi răniți. Suspectul este un imigrant de 22 de ani VIDEO
  4. Ministrul Apărării reacționează la reducerea trupelor americane din România: ”Nu se vorbește despre o retragere”
  5. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine în România după anunțul retragerii militarilor americani din țara noastră
  6. Ancheta după dezastrul din Rahova se extinde. Chestor: „Va fi expertizat fiecare apartament”
  7. O regină aproape de nerecunoscut, alături de soldați, la o instruire militară. Exercițiul face parte dintr-un program voluntar de un an destinat tinerilor FOTO
  8. Protest în Capitală. Mai mulți bărbați care nu erau membri de sindicat au fost depistați de jandarmi. Unul dintre ei avea un briceag și un patent
  9. E-mailul pe care Amazon îl trimite miilor de angajați dați afară: "Accesul tău pe bază de legitimație a fost restricționat. Echipa de securitate te poate ajuta să părăsești clădirea"
  10. Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o fanfară care a interpretat melodia preferată și i s-a oferit o coroană de rege, ca "făuritor al păcii" VIDEO