Doi copii au fost ucişi şi 11 persoane au fost rănite, inclusiv nouă copii, într-un atac cu cuţitul care a avut loc la Southport (nord-vestul Angliei), în a doua parte a dimineţii de luni, conform unui anunţ făcut de poliţie, transmite AFP.

Printre cei răniţi în acest atac cu cuţitul desfăşurat în timpul unei petreceri a cărei temă era cântăreaţa Taylor Swift, şase copii şi doi adulţi sunt în stare "critică", a declarat Serena Kennedy, şefa poliţiei din Merseyside, în cadrul unei conferinţe de presă, precizând că nu este favorizată pista teroristă.

Regatul Unit este "profund şocat" de atacul cu cuţitul care a ucis luni doi copii la o şcoală de dans din nord-vestul Angliei, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

"Evenimentele de astăzi sunt cu adevărat îngrozitoare şi ştiu că întreaga ţară este profund şocată", a declarat şeful guvernului laburist la televiziunea britanică, transmiţând condoleanţe rudelor victimelor atacului.

❗️🔪🇬🇧 - In England, a day that should have been one of joy and fun turned into a nightmare. Armed police swooped on Hart Street in Southport, Merseyside, at 11.50am after a man with a knife attacked a Taylor Swift-themed children's dance and yoga workshop held in a community… pic.twitter.com/CmVrpmdAcV