Un fotbalist de la Arsenal a fost înjunghiat într-un atac la un supermarket din Milano. Un om a murit și alți trei sunt răniți

Un supermarket din Milano a fost evacuat joi seară, 27 octombrie, după ce un bărbat a atacat cu cuțitul mai mulți clienți, relatează BBC.

Atacul a avut loc în jurul orei 18:30, într-un supermarket Carrefour din Assago.

Atacatorul ar fi luat cuțitul de la raft și a început să înjunghie oameni la întâmplare.

În urma atacului, un om a murit și patru au fost răniți.

Bărbatul care a decedat era casier la supermarket, iar printre răniți se află și un fotbalist al echipei Arsenal Londra, Pablo Mari, împrumutat la formația Monza din Serie A. Acesta este în afara oricărui pericol.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.

We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.