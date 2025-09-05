Atac cu cuţitul în Canada. O tânără de 18 ani a murit și alte șapte persoane au fost rănite. Comunitatea indigenă unde a avut loc tragedia "este complet şocată"

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 08:38
460 citiri
Atac cu cuţitul în Canada. O tânără de 18 ani a murit și alte șapte persoane au fost rănite. Comunitatea indigenă unde a avut loc tragedia "este complet şocată"
Poliție SUA Foto: Pixabay

O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din Canada, potrivit Poliţiei citate de BBC.

Suspectul a murit şi el în atacul care a avut loc într-o comunitate a primelor naţiuni din provincia Manitoba, potrivit Poliţiei Regale Canadiene (RCMP).

Incidentul a avut loc în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de oraşul Winnipeg.

Poliţia a declarat că suspectul fugea de la locul faptei când a murit într-o coliziune cu o poliţistă RCMP, care a fost rănită grav.

Familia uneia dintre victime a declarat că acesta a fost trezit în mijlocul nopţii şi a fost înjunghiat în torace.

Anchetatorii au declarat că femeia ucisă era sora suspectului şi că bărbatul era ”cunoscut de poliţie”.

Într-o conferinţă de presă, poliţia federală a declarat că ofiţerii se aflau la faţa locului, în Hollow Water First Nation, şi ”continuau să meargă din casă în casă pentru a se asigura că comunitatea este în siguranţă şi că nu există alte victime”.

„Act de violenţă fără sens”

”Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a transmis RCMP.

Poliţia a declarat că a fost chemată pentru prima dată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune.

Când Poliţia a sosit, a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. Potrivit anchetatorilor, victime înjunghiate au fost găsite în ambele locaţii.

Comandantul unităţii de crime majore a RCMP, Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv suspect pentru atac, dar a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

Suspectul, Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, a fugit într-o maşină furată şi se pare că se îndrepta spre Winnipeg când a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei.

Poliţista, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a fost transportată la spital cu ”leziuni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol”, potrivit lui Lasson, şi se aşteaptă să se recupereze complet.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a lăudat poliţista, spunând: ”Ea a oprit un om care se dezlănţuise”.

Şeful comunităţii Hollow Water First Nation, Larry Barker, a vorbit şi el la conferinţa de presă, cu vocea tremurândă de emoţie.

”Rog comunitatea să se roage şi să se sprijine reciproc”, a spus Barker.

”Familiile erau foarte apropiate de mine şi le transmit condoleanţele mele sincere”, a continuat el.

„Comunitatea este complet şocată”

Comunitatea Anishinaabe are o populaţie de câteva sute de persoane.

Unul dintre cei răniţi în atac a fost identificat de membrii familiei ca fiind Michael Raven, potrivit CBC News. Copiii lui au spus că a fost înjunghiat în plămân de cineva care a pătruns în casa lui în timp ce dormea.

”Comunitatea este complet şocată. Nu este ceva ce se întâmplă în Hollow Water”, a declarat fiica sa, Christy Williams, pentru CBC.

Atacul a avut loc la trei ani de la un atac cu cuţitul în masă în James Smith Cree Nation şi în satul vecin Weldon, din provincia Saskatchewan, în care 11 persoane au fost ucise şi multe altele rănite.

Suspectul în acel atac a murit la scurt timp după ce Poliţia l-a arestat în urma unei urmăriri de trei zile.

Ce spera AUR să obțină prin supunerea la vot a moțiunilor în aceeași zi cu protestele. Planul eșuat al lui George Simion
Ce spera AUR să obțină prin supunerea la vot a moțiunilor în aceeași zi cu protestele. Planul eșuat al lui George Simion
Coaliția de guvernare PNL-PSD-USR-UDMR plus Minorități, condusă de premierul Ilie Bolojan, și-a asumat din nou răspunderea pe măsurile de austeritate, de data aceasta pe 5 pachete diferite...
George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO
George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO
Liderul AUR, George Simion, a făcut afirmații extrem de controversate în Polonia, la Forumul Economic de la Karpacz. El l-a declarat pe premierul ungar Viktor Orbán „conducătorul Europei”,...
#atac cutit, #Canada SUA, #tanara ucisa, #persoane ranite, #politist ranit accident, #indigeni , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce rasturnare de situatie! Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: l-ar fi parasit pe Lamine Yamal dupa doar 13 zile pentru marele rival!

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vremea în următoarele patru săptămâni. Ce se anunță la început de octombrie
  2. „Autoritățile”, „interzise” la deschiderea anului școlar. Avertismentul sindicaliștilor din educație
  3. SUA sunt pregătite să „arunce în aer” grupările criminale străine. Anunțul de ultimă oră al Administrației Trump: „De 30 de ani ne-au declarat război și nimeni nu a răspuns!”
  4. Din bugetar, angajat la privat. Ministrul Muncii a găsit soluția: „Orice angajator beneficiază de un stimulent”
  5. Atac cu cuţitul în Canada. O tânără de 18 ani a murit și alte șapte persoane au fost rănite. Comunitatea indigenă unde a avut loc tragedia "este complet şocată"
  6. Cum va fi vremea astăzi, 5 septembrie. Temperaturi ridicate în mai multe regiuni. Atmosfera în Capitală
  7. Iulian Fota intervine în scandalul momentului. Critici la adresa Oanei Țoiu: „Vina e a MAE!”
  8. Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forțele militare străine, afirmă Kremlinul. „Europa este aici”
  9. Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea înaintea votului de încredere. ”Un spectacol jalnic”
  10. AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului