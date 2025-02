Atac într-un centru comercial din Cehia. Două femei au fost înjunghiate mortal VIDEO

Un adolescent în vârstă de 16 ani a ucis joi, 20 februarie, două femei într-un atac cu cuţitul în Cehia, anunţă poliţia, care precizează că motivul atacului este neclar în acest stadiu, relatează AFP.

Suspectul, de naționalitate cehă, a fost arestat la câteva minute după fapte.

Atacul a avut loc într-un magazin situat într-un cartier comercial la Hradec Kralove, un oraş cu 90.000 de locuitori situat la aproape 100 de kilometri de Praga.

Cele două victime, ”grav rănite”, nu au putut să fie salvate ”în pofida eforturilor salvatorilor”, anunţă pe X Poliţia, fără să ofere detalii, în acest stadiu, despre motivaţia minorului.

Atacul a avut loc imediat după ce magazinul a fost deschis.

Presa cehă scrie că agresorul a atacat o vânzătoare care se afla la tejghea şi o angajată care se afla în partea din spate a magazinului.

Premierul ceh Petr Fiala a transmis condoleanţe familiilor victimelor.

El a denunţat ”un act de neînţeles şi teribil”.

