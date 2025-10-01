Femeie de 31 de ani atacată cu cuțitul pe o alee pietonală din Capitală. Agresorul a fost prins și reținut de polițiști

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 17:05
587 citiri
Femeie de 31 de ani atacată cu cuțitul pe o alee pietonală din Capitală. Agresorul a fost prins și reținut de polițiști
Femeie de 31 de ani atacată cu cuțitul pe o alee pietonală din Capitală FOTO /Pixabay

O femeie a fost atacată și amenințată de un individ periculos pe o stradă din București. Incidentul a avut loc pe o alee pietonală din Sectorul 2 al Capitalei, iar victima, în vârstă de 31 de ani, a fost rănită la mâini de agresor cu un cuțit pe care-l avea asupra lui.

Agresorul, un bărbat de 49 de ani cu antecedente penale, a fugit de la locul incidentului, imediat după atac, relatează Mediafax.

Femeia ar fi fost atacată din spate de individul violent, care a prins-o și a amenințat-o cu cuțitul. Ea a încercat să se elibereze și, în urma luptei cu atacatorul, a suferit mai multe plăgi la ambele mâini. Bărbatul a fugit imediat după incident.

Victima a sunat imediat după atac la 112 și o ambulanță a ajuns de urgență la fața locului. A primit îngrijiri medicale, apoi a fost dusă la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii Secției 7 au identificat suspectul și au descins, miercuri, 1 octombrie, la locuința acestuia din București, unde au ridicat obiecte relevante pentru anchetă.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cazul este investigat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, mai scrie sursa citată.

#atac cutit, #Bucuresti, #femeie ranita cutit, #alee pietonala sector 2, #agresor retinut , #atac
