Atac cu cuțitul în Marea Britanie: Un tânăr de 17 ani, acuzat pentru uciderea a trei fetițe şi zece tentative de crimă FOTO/VIDEO

Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost inculpat joi, 1 august, pentru uciderea a trei fete într-un atac cu cuţitul la Southport, în nord-vestul Angliei, la o zi după izbucnirea confruntărilor în oraş, conform AFP.

Serviciul de urmărire penală al Coroanei a autorizat poliţia din Merseyside să inculpe un bărbat în vârstă de 17 ani din Banks, Lancashire, se arată într-un comunicat.

Adolescentul este acuzat de "trei capete de acuzare de crimă şi zece tentative de crimă, în urma tragicului eveniment din Southport din această săptămână", a adăugat acesta.

Candles, cards and poems dedicated to three little girls. I’m outside the Atkinson in Southport - listen to @bbcmerseyside for the latest reaction to Mondays knife attack, and last nights violence as the town mourns pic.twitter.com/wSn38C0qiv

Suspectul va compărea joi, 1 august, în faţa instanţei din Liverpool, în nord-vestul Angliei.

De la atac, numeroase zvonuri privind naţionalitatea sa, momentul sosirii sale în Marea Britanie sau religia sa au apărut pe reţelele de socializare.

Potrivit BBC, familia suspectului este originară din Rwanda.

Autorităţile au încercat să facă apel la răbdare şi prudenţă din partea unui public care cere răspunsuri cu privire la motivele atacatorului.

Miercuri, poliţia britanică a mobilizat resurse importante pentru a preveni noi violenţe la Southport. Cu o zi înainte, au izbucnit ciocniri violente, condamnate ferm de guvern.

Deşi nu au fost raportate incidente notabile în cursul serii, o manifestaţie tensionată ca reacţie la răspunsul guvernului la atacul de luni a avut loc în apropiere de Downing Street din Londra.

Ofiţerii de poliţie au fost ţinta unor sticle aruncate asupra lor, iar mai multe persoane au fost arestate după manifestaţie, unde mulţi participanţi purtau drapele britanice pe umeri.

Marţi seara, la Southport, au izbucnit ciocniri atribuite de poliţie unor manifestanţi de extremă dreapta, pe fondul speculaţiilor online cu privire la originea suspectului atacului, al cărui motiv este încă necunoscut şi care a îndoliat oraşul de la malul mării.

Două, trei sute de persoane au provocat incendii, au aruncat cu cărămizi într-o moschee şi au intrat în conflict cu poliţia, 53 dintre acestea fiind rănite, potrivit poliţiei.

Atacul cu cuţitul a avut loc luni la prânz, în plină vacanţă şcolară, într-un club de dans, în timpul unei activităţi pentru copii pe muzica lui Taylor Swift.

Două fete, în vârstă de şase şi şapte ani, au murit în aceeaşi zi, iar o a treia, în vârstă de nouă ani, a murit marţi. Potrivit ultimului raport, alţi opt copii au fost răniţi, dintre care cinci erau încă în stare critică marţi.

❗️🔪🇬🇧 - A third child, a nine-year-old girl, died after the knife attack in Southport, England.

The 17-year-old man, who moved from Rwanda and lived with his family in a nearby village, is accused of attacking children, resulting in the deaths of three girls aged six, seven… pic.twitter.com/9BBCRDU0oG