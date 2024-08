Atac sângeros în Israel: Doi morți și doi răniți înjunghiați, victime ale unui terorist care a fost lichidat VIDEO

Doi civili israelieni au fost ucişi şi alţi doi au fost răniţi într-un atac terorist cu arme albe în oraşul Holon din centrul ţării, duminică dimineaţa, 4 august, au declarat poliţia şi medicii.

O femeie în vârstă de 66 de ani a fost declarată decedată la faţa locului, potrivit Magen David Adom.

MDA a spus că a dus trei victime la Centrul Medical Wolfson din apropiere: Un bărbat în vârstă de 70 de ani în stare critică, un bărbat în vârstă de 68 de ani în stare gravă şi un tânăr de 26 de ani în stare moderată.

Atacul a avut loc în mijlocul unei străzi şi în mai multe locuri din Holon, un oraş de la periferia Tel Avivului, a precizat Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, într-un comunicat.

Suspectul în acest "presupus atac terorist" a fost "neutralizat", a precizat poliţia.

Teroristul care a comis atacul prin înjunghiere din Holon nu avea permis de intrare în Israel, potrivit unei surse de securitate.

Acesta este identificat ca fiind Amar Odeh, în vârstă de 34 de ani, din oraşul Salfit din Cisiordania, scrie The Time of Israel.

Atacul are loc într-o perioadă de tensiuni ridicate în Israel şi în regiune, după ameninţările cu represalii din partea Iranului, Hamas palestinian şi Hezbollah libanez pentru asasinarea miercuri la Teheran a liderului Hamas Ismail Haniyeh, atribuită Israelului, şi după un atac israelian de marţi care l-a ucis pe şeful militar al Hezbollah, Fouad Chokr, lângă Beirut.

La scurt timp după atacul cu cuţitul din Holon, o femeie de 70 de ani grav rănită a murit, potrivit Magen David Adom, serviciul naţional de urgenţă medical. Dintre răniţi, un bărbat de 70 de ani este în stare critică, un altul de 68 de ani este grav rănit, iar al treilea, în vârstă de 26 de ani, este în stare moderată, potrivit aceleiaşi surse.

"Acesta a fost un atac terorist complex şi dificil, deoarece victimele se aflau în trei locuri diferite, la aproximativ 500 de metri distanţă", a subliniat Magen David Adom.

