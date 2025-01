Atac cu cuțitul într-o școală din Slovacia: cel puțin două persoane au fost ucise. Cine este agresorul FOTO/VIDEO

Un elev a ucis cel puțin două persoane și a rănit grav o alta într-un atac cu cuțitul la un liceu din nord-estul Slovaciei, a informat joi, 16 ianuarie, agenția de presă TASR.

'Elevul de 18 ani suspectat de săvârșirea unei infracțiuni grave a fost arestat la scurt timp după incident', a declarat poliția slovacă pe Facebook.

Ministrul slovac de Interne, Matus Sutaj Estok, a condamnat pe aceeași rețea socială 'atacul comis de un elev care a înjunghiat o profesoară și colegi de liceu'.

Tragedia a avut loc în localitatea Spisska Stara Ves, în apropiere de granița cu Polonia, la circa 280 km nord-est de capitala Bratislava.

A student with a knife attacked a gymnasium in Slovakia: 2 people killed, 1 more injured

Ads

The incident occurred in the town of Spišská Stara Ves in the east of the country. According to preliminary reports, the attacker was an 18-year-old student who stabbed two classmates and a… pic.twitter.com/oWuDlud1S8