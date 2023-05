Un aerodrom rusesc de la granița cu Ucraina a fost atacat cu drone. O aeronavă a fost distrusă

Agenția rusă RosSMI scrie că cinci drone ar fi decolat de pe teritoriul Ucrainei și s-au îndreptat către un aerodrom militar rusesc din regiunea Breansk, aflată la graniță.

Două drone au fost distruse la apropierea aerodromului iar două au lovit țintele, în timp ce a cincea a dispărut fără urmă, informează canalul de Telegram Baza.

Sursa relatează că două drone au distrus o aeronava An-124 în urma atacului. Totodată, propagandiştii ruși asigură că aeronava nu a fost exploatată de mult timp.

Se presupune că nu există victime umane. Dronele necunoscute au atacat nu numai regiunea Breansk, ci și regiunea Belgorod.

Five #Ukrainian drones attacked a military airfield in the #Bryansk region, Russian media reports.

An An-124 aircraft was slightly damaged. pic.twitter.com/1jH1Yev1NI