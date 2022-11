O dronă maritimă ucraineană ar fi lovit terminalul petrolier Sheskharis, deținut de Transneft, din marele port rusesc Novorossiysk. Rușii spun însă că nu s-a întâmplat nimic.

O serie de imagini postate pe rețele de socializare au surprins ceea ce pare a fi o explozie care a avut loc în port. Informația a fost însă negată de administratorii terminalului petrolier unde ar fi avut loc atacul.

„Dronele maritime ucrainene pot ajunge acum la o bază a marinei rusești considerată până acum ca fiind sigură. Atunci când dronele (USV) au fost folosite pentru a ataca Sevastopolul la 29 octombrie, ele au dus la o schimbare majoră în operațiunile Marinei ruse.

Amenințarea este considerată atât de gravă încât au fost adăugate noi mijloace de apărare în Sevastopol. Iar Marina rusă, care la începutul războiului domina Marea Neagră, abia dacă mai iese din port. Acum, această amenințare a ajuns la o altă bază importantă a Marinei ruse, la Novorossiysk”, subliniază analistul naval HI Sutton de la Naval News, citat de HotNews.ro.

Ukraine is writing a new chapter in the history of naval warfare.

The second ever attack with USV maritime drones took place today.

The drones attacked the Sheskharis oil harbor in Novorossiysk, Russia, owned by Transneft.

