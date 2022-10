Ucrainenii au atacat cu drone flota rusă din portul Sevastopol. Autoritățile din Crimeea pretind că situația este sub control VIDEO

Ucrainenii au vizat Flota rusă din Golful Sevastopol de la Marea Neagră, anunţă guvernatorul prorus al acestui oraş din Peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014, relatează AFP.

Marina rusă ar fi încercat să respingă atacul.

”Nave ale Flotei ruse la marea Neagră sunt pe cale să respingă un UAV (vehicul aerian fără pilot) în Golful Sevastopol”, anunţă Mihail Razvojaiev.

”Nicio instalaţie din acest oraş nu a fost atinsă. Situaţia este sub control”, dă el asigurări.

Populația este îndemnată să rămână calmă. Circulația navelor este înteruptă.

Russian media report that there was a “UAV attack” on Sevastopol, Crimea at night. pic.twitter.com/AWiiOegHgb