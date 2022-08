Sediul flotei ruse de la Marea Neagră, atacat cu dronă

Sediul Statului Major al Flotei ruse la Marea Neagră din Sevastopol a fost vizat sâmbătă într-un atac cu dronă, fără să rănească pe cineva, al doilea atac de acest fel în mai puţin de o lună, anunţă guvernatorul acestui oraş din Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Rusia în 2014, Mihail Razvojaiev, relatează AFP.

”Drona a fost doborâtă chiar deasupra (sediului) Statului major al Flotei. A căzut pe acoperiş şi a luat foc”, scrie într-o postare pe Telegram Mihail Razvojaiev.

Acest incident ”nu a cauzat pagube grave” şi nici răniţi, precizează el şi acuză forţele ucrainene de acest atac.

🔥 Occupiers in #Crimea didn't start their morning with coffee

A drone crashed into the roof of the headquarters of the Black Sea Fleet in the occupied #Sevastopol.

"Unfortunately, it was not shot down. There are no victims," said "governor" of the city. pic.twitter.com/VauM1ugroF