Rusia susține că dronele folosite în atacul din Crimeea ar fi trecut prin coridorul securizat pentru cereale. Presupusele probe invocate de Kremlin

Rusia a transmis duminică, 30 octombrie, că ar fi recuperat fragmente de dronă folosite în atacul Flotei ruse la Marea Neagră, la Sevastopol, în Crimeea, şi acuză că acestea au folosit coridorul securizat destinat transportului cerealelor.

”Dronele maritime se deplasau în zone de securitate a «coridorului cerealelor»”, acuză Ministerul rus al Apărării, care precizează că a recuperat fragmente de drone din mare.

Unele dintre aceste drone aveau ”module de navigaţie fabricate în Canada”, iar o dronă ar fi putut să fi fost lansată ”de pe una dintre navele civile închiriate de Kiev sau de stăpânii săi occidentali în vederea exportării produselor agricole din porturi maritime din Ucraina”, pretinde ministerul rus.

Explosions in Sevastopol harbor last night.

According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up - including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq