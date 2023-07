Un atac ucrainean cu drone a creat haos la Moscova. O clădire este lovită iar aeroportul Vnukovo a fost închis VIDEO

Trei drone ucrainene au zburat spre Moscova, iar în urma atacului o clădire de birouri a fost avariată, potrivit primarului capitalei ruse, iar aeroportul Vnukovo a fost închis temporar, relatează agenția TASS.

"O dronă ucraineană a fost distrusă în aer de sistemele de apărare aeriană deasupra districtului Odinţovo din regiunea Moscovei", a anunţat ministerul pe canalul de Telegram. "Alte două drone au fost anihilate prin bruiaj electronic şi, după ce au pierdut controlul, s-au prăbuşit pe teritoriul unui complex de clădiri nerezidenţiale din oraşul Moscova", a precizat Ministerul Apărării.

Anterior, primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, anunţase că a avut loc un atac cu drone, în urma căruia faţadele a două turnuri de birouri din oraşul Moscova au fost uşor avariate. Potrivit acestuia, nu există victime sau răniţi. Explozia a avut loc în clădirea IQ-quarter, situată în centrul de afaceri al oraşului Moscova. În clădirea de 50 de etaje, geamurile de la etajele cinci şi şase au fost sparte. De asemenea, în turnul "Oko-2", geamurile de la etajele unu până la patru au fost sparte.

Ca urmare a situaţiei apărute, aeroportul Vnukovo din capitală a fost închis, zborurile fiind interzise în zona aeriană a Moscovei şi a regiunii Moscovei, dar ulterior traficul a fost reluat.

Potrivit TASS, în urma atacului cu drone, o persoană ar fi fost rănită, iar traficul pe bulevardul Testovskaia în apropierea centrului de afaceri al Moscovei a fost blocat, a anunţat Departamentul de Transport al capitalei.

Atacurile cu drone, pe care Rusia le atribuie Ucrainei, s-au intensificat luna aceasta. La 4 iulie, patru drone au fost doborâte în regiunea Moscovei. A urmat apoi un nou atac, la 24 iulie, când dronele au lovit două clădiri nerezidenţiale din capitală. La 28 iulie, forţele Ministerului Apărării au doborât o dronă deasupra Moscovei. În toate aceste atacuri nu au existat morţi sau pagube majore, dar au sporit sentimentul de insecuritate.

⚡ Slight damage to the facades of two City office towers, - Moscow Mayor Sergei Sobyanin.

Meanwhile, Vnukovo Airport is closed for departures and arrivals, with flights being diverted to other airports. https://t.co/VB4qRS5Dn9 pic.twitter.com/TBdZMdGO4i