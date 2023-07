Dronele ucrainene au ajuns din nou la Moscova. Două clădiri din apropierea Ministerului Apărării au fost lovite VIDEO

Moscova a fost atacată luni dimineaţa devreme, 24 iulie, de două drone trimise din Ucraina, dar care au fost interceptate şi distruse, a anunţat Ministerul rus al Apărării.

Agenţiile de presă de stat din Rusia au raportat că fragmente de drone au fost găsite la 2 kilometri de clădirile ministerului.

Calificându-l drept un "atac terorist", Ministerul Apărării a precizat pe aplicaţia sa de mesagerie Telegram că nu au existat victime în urma atacului.

Primarul Serghei Sobianin a afirmat pe aplicaţia sa de mesagerie Telegram că două clădiri nerezidenţiale au fost lovite în timpul atacului, care a avut loc în jurul orei 4 dimineaţa (0100 GMT). Nu a fost clar dacă dronele au lovit clădirile atunci când au fost doborâte sau dacă au vizat în mod deliberat clădirile.

Nici Ministerul Apărării şi nici primarul nu au precizat unde au fost interceptate dronele.

Russia: Drone attack on Moscow. A drone struck a skyscraper on Zagorodnoye Highway. Drones were also shot down on Komsomolsky Avenue in Moscow, near the Russian Ministry of Defence. pic.twitter.com/iFobofBLZo