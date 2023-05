Cum "traduce" cel mai popular ziar rusesc atacul asupra Moscovei: urs dormind înțepat de o insectă. Alt cotidian important: "Va avea consecințe politice masive" VIDEO

Presa tipărită din Rusia a tratat pe larg în edițiile de miercuri, 31 mai, atacul cu drone îndreptat împotriva cartierelor de lux ale Moscovei.

Corespondentul BBC la Moscova, Steve Rosenberg, a făcut o revistă a presei, subliniind direcțiile editoriale abordate de principalele ziare din Rusia.

Ziarul Moskova Komsomoleț, unul dintre cele mai populare ziare din Rusia, concluzionează că Moscova devine oraș în prima linie a războiului: "De acum există posibilitatea reală acum să fii trezit la Moscova de proiectil cu câteva kilograme de explozibili zburând prin fereastra ta. Acest lucru va avea cu siguranță, și are deja, consecințe psihologice și politice masive".

Un editorialist al publicației adaugă: "Pentru locuitorii capitalei ruse, conflictul din Ucraina încetează să mai fie, deja a încetat să mai fie, doar ceva pe ecranele televizoarelor".

Nezavisimaya Gazeta scrie că Rusia centrală, inclusiv Moscova, devine câmp de luptă suplimentar pentru "operațiunea specială" din Ucraina.

Corespondentul BBC a găsit interesantă și o știre publicată în ediția ziarului Kommersant. Vladimir Putin a fost ieri la un eveniment, fiind întrebat despre atacul cu dronă. La final, persoana care l-a intervievat a spus: "Mulțumesc, Vladimir Vladimirovici! Sunt încrezător că vom obține victoria!".

Jurnalistul Kommersant a adăugat în finalul articolului: "Cel mai important lucru este ca, la un moment dat, să realizăm ce presupune victoria noastră".

Komsomolskaya Pravda, cel mai citit cotidian din Rusia, face tot posibilul pentru a transforma atacul cu drone într-un fel de victorie a Kremlinului:

"Capitala a tratat cu succes atacul. Scopul principal al atacului cu drone al Kievului a fost răspândirea panicii în capitala Rusiei. A eșuat. Nu s-a creat panică sau teamă".

Articolul este ilustrat cu imaginea unui urs dormind când este înțepat de o insectă.

