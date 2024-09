Ucrainienii au atacat un oraș unde rușii construiau un depozit de rachete și au declanșat un incendiu uriaș. Populația a fost parțial evacuată VIDEO

Un atac cu dronă efectuat de Ucraina a cauzat un incendiu și a dus la evacuarea parțială a locuitorilor din regiunea rusă Tver. Potrivit oficialilor, miercuri, Kievul a vizat mai multe regiuni din vestul Rusiei în atacuri desfășurate în cursul nopții, conform informațiilor transmise de Reuters.

Resturile unei drone ucrainene distruse au provocat un incendiu în orașul Toropets, situat în vestul regiunii Tver, a anunțat Igor Rudenya, guvernatorul regiunii aflate la nord-vest de Moscova, prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram.

Pompierii încearcă să stăpânească focul, a declarat Rudenya, dar nu a precizat ce arde. Unităţile ruse de apărare aeriană încercau încă să respingă ”un atac masiv cu dronă” deasupra oraşului, a adăugat el.

Potrivit unui raport al agenţiei de ştiri de stat RIA din 2018, Rusia construia un arsenal pentru depozitarea de rachete, muniţie şi explozibili în Toropets, un oraş vechi de 1.000 de ani, care are o populaţie de puţin peste 11.000 de locuitori.

Additional footage of the massive secondary explosion at Russia's 107th GRAU Arsenal in Toropets after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight.

The large Russsian missile and ammunition storage facility suffered multiple explosions. pic.twitter.com/HlnaD0dqM3