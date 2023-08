Rusia nu scapă de teroarea dronelor ucrainene: Atacuri nocturne la Moscova și Briansk VIDEO

Dronele ucrainene au ajuns în regiunile Moscova şi Briansk într-un atac nocturn, au declarat autorităţile ruse luni dimineaţă, 28 august.

Luni, "forţele de apărare aeriană din districtul Liuberţî (sud-estul capitalei, n.red.) au distrus o dronă care zbura spre Moscova", a indicat pe Telegram primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin.

"Nu au fost victime sau pagube, conform primelor informaţii", a adăugat el, precizând că servicii competente se află la faţa locului.

Potrivit Ministerului Apărării, atacul a fost condus de Kiev şi a fost dejucat în jurul orei locale 04:30 (01:30 GMT).

Aeroporturile internaţionale Domodedovo şi Vnukovo din Moscova au fost închise pentru o scurtă perioadă de timp la plecări şi sosiri, a anunţat în acelaşi timp agenţia de presă rusă TASS, citând surse din aviaţie.

În cursul nopţii de duminică spre luni, alte două aparate au fost "distruse de apărarea antiaeriană deasupra regiunii Briansk", la graniţa cu Ucraina, a anunţat Ministerul rus al Apărării pe Telegram, fără a da informaţii cu privire la posibile victime sau pagube.

Atacurile cu drone împotriva teritoriului rus şi a peninsulei Crimeea anexată în 2014 s-au multiplicat în ultimele săptămâni, vizând în special capitala rusă pe fondul unei contraofensive a Kievului declanşată la începutul lunii iunie.

