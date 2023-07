Atac rusesc la granița României, în apropiere de Galați și Tulcea. Două importante porturi ucrainene au fost lovite cu drone VIDEO

În noaptea de luni, 24 iulie, în regiunea Odesa invadatorii ruși au atacat regiunea, afectând infrastructura portuară a fluviului Dunărea, în localitățile Reni și Ismail, aflate la mică distanță de orașele Galați, respectiv Tulcea.

Oleg Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, a relatat acest lucru pe Telegram.

Potrivit afirmațiilor sale, atacurile forțelor ruse asupra porturilor folosind drone „Shahed-136” au fost efectuate în decurs de patru ore. Drept urmare, apărarea aeriană a Ucrainei a reușit să doboare trei drone care reprezentau o amenințare pentru regiune.

În urma atacului nocturn, șase persoane au fost rănite. Patru oameni au fost răniți și au fost internați în spital. Una dintre victime se află într-o stare moderată spre gravă. Medicii au reușit să stabilizeze starea acestui pacient. În prezent, toate victimele sunt sub observație și primesc intervenția medicală necesară pentru recuperarea lor.

Încă trei persoane au răni ușoare de schije și vânătăi corporale.

"Din cauza impactului, hangarul de cereale a fost distrus, tancurile de depozitare a marfurilor au fost avariate. Un incendiu a izbucnit într-una din încăperile tehnice, care a fost deja stins", a scris Kiper.

Natalya Humenyuk, secretarul de presă al Forțelor de Apărare ale Ucrainei de Sud, a raportat că trei drone Shahed inamice au fost doborâte de forțele ucrainene. Cu toate acestea, în timpul atacului, au fost și lovituri pe teritoriu care s-au soldat cu victime.

"Din păcate, unul dintre porturi a fost lovit - Reni. Acolo a fost distrus un hangar agricol în care erau depozitate cereale. Mai multe tancuri pentru alte tipuri de mărfuri au fost avariate, s-au produs pagube instalațiilor portuare, adică macarale etc. Există însă informații despre trei lucrători portuari. Consecințele atacului sunt cercetate", a spus ea.

Informațiile sunt încă în curs de clarificare.

„În această noapte, un atac de aproape 4 ore al dronelor „Shahed-136” a fost îndreptat către infrastructura portuară a Dunării. 3 drone au fost distruse de forțele de apărare aeriană”, se arată în comunicat.

Pe 20 iulie, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat pe 19 iulie că după încheierea „acordului cerealelor” va considera toate navele care intră în apele Mării Negre către porturile ucrainene drept transportatori de mărfuri militare.

