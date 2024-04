14 soldaţi şi patru civili israelieni au fost răniți după un atac cu drone și rachete al Hezbollah libanez VIDEO

Hezbollahul libanez a recunoscut miercuri, 17 aprilie, că a lansat un atac cu rachete şi drone asupra unei instalaţii militare din nordul Israelului. În incident au fost răniți 14 soldaţi şi patru civili, a anunțat armata israeliană (IDF), potrivit Reuters şi The Times of Israel.

IDF a declarat că şase dintre soldaţi sunt în stare gravă și a precizat că a "lovit sursele de foc" după ce a identificat mai multe lansări de rachete antitanc şi drone din Liban spre satul beduin Arab al-Aramshe. Site-ul israelian de ştiri Ynet a precizat că soldaţii se aflau într-un centru comunitar din sat.

Ulterior, mass-media din Liban a relatat despre un atac aerian israelian în nord-estul Libanului, în zona Baalbek, potrivit The Times of Israel. O lovitură a fost raportată în apropierea oraşului Iaat, iar imagini postate pe reţelele sociale arătau fumul care se ridica de la un loc vizat de atac. Baalbek, o zonă identificată în trecut ca fiind un bastion al Hezbollah, se află la aproximativ 100 de kilometri de graniţa cu Israelul.

Marţi, 16 aprilie, lovituri israeliene în sudul Libanului au ucis trei persoane, inclusiv un comandant de teren al Hezbollah, au declarat surse de securitate libaneze.

Forţele israeliene şi gruparea armată libaneză Hezbollah au schimburi de tiruri aproape zilnic, de peste şase luni, în paralel cu războiul din Gaza, în cele mai grave ostilităţi de când au purtat un război major în 2006. Luptele au alimentat îngrijorarea cu privire la riscul unei noi escaladări. Aceste îngrijorări au crescut în urma atacului de represalii al Iranului asupra Israelului, cu sute de drone, rachete de croazieră şi rachete balistice lansate sâmbătă seara, la care oficialii israelieni au promis că vor răspunde.

Cel puţin 370 de libanezi, dintre care peste 240 de luptători Hezbollah şi 68 de civili, au fost ucişi în lupte de la reluarea ostilităţilor dintre Hezbollah şi Israel, potrivit unui bilanţ al Reuters. Optsprezece israelieni, inclusiv soldaţi şi civili, au fost ucişi.

⚠️ The moment a Hezbollah suicide drone from Lebanon targeted an Israeli army gathering injuring at least 7 occupation soldiers. 1 is in critical condition. Is the Iron Dome still with us? pic.twitter.com/2hGPiTIICd