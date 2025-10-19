Atac cu drone ucrainene asupra unei rafinării din Rusia. Un incendiu a izbucnit în uzină VIDEO

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 12:26
Ucraina a intensificat din august atacurile cu drone asupra rafinăriilor şi infrastructurii energetice ruse FOTO X/ Shaun Pinner

Drone ucrainene au atacat o instalaţie de procesare a gazului din regiunea rusă Orenburg, provocând un incendiu într-un atelier al uzinei, a declarat duminică, 19 octombrie, guvernatorul regional Evgheni Solnţev pe canalul său oficial de Telegram.

Potrivit acestuia, niciun angajat nu a fost rănit, însă instalaţia a suferit daune parţiale. Echipajele de intervenţie au fost trimise la faţa locului pentru a stinge incendiul.

Solnţev a menţionat că, la începutul lunii, drone ucrainene au încercat să lovească o altă facilitate industrială din oraşul Orsk, aflat în apropierea frontierei cu Kazahstan.

Imagini neconfirmate publicate pe Telegram la acea vreme arătau un obiect lovind rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez.

Ucraina a intensificat din august atacurile cu drone asupra rafinăriilor şi infrastructurii energetice ruse, într-o încercare de a perturba aprovizionarea cu combustibil şi de a reduce veniturile Moscovei provenite din sectorul energetic.

