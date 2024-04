Oameni înjunghiați pe o stradă din Franța. Atacatorul, împușcat mortal VIDEO

Tragedie pe străzile Franței. Un bărbat din Algeria a înjunghiat doi oameni în timp ce se plimba pe străzile orașului Bordeaux.

Una dintre victime a murit și cealaltă este în stare gravă, scrie observatornews.ro.

Atacatorul este un algerian de 36 de ani. După ce i-a înjunghiat pe cei doi oameni, el și-a continuat drumul, dar a fost prins la scurt timp de către polițiști.

Bordeaux terrorist attack:

Exact moment in which the French police surround and kill the terrorist who was apparently wearing Islamic clothing and had stabbed several French people, killing one and wounding another. pic.twitter.com/6xWJ02AtMA