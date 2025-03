UPDATE Atac în Germania: 2 morți și zeci de răniți după ce o mașină a intrat într-o piață. Operațiune amplă în tot orașul Mannheim VIDEO

Poliția din Mannheim, oraș situat în vestul Germania, a anunțat luni, 3 martie, o operațiune după ce o mașină ar fi lovit o mulțime de oameni. Nu există detalii oficiale, dincolo de apelul autorităților de a evita zona centrală a orașului.

UPDATE 15:15 Până acum bilanțul victimelor include 2 morți și 25 de răniți, potrivit Bild.de.

Știrea originală

Informații despre un posibil atac terorist la Galeria Kaufhof s-au răspândit rapid pe platforma X, iar poliția din orașul Mannheim anchetează situația și cere locuitorilor și turiștilor să stea departe de centrul localității.

Mașina ar fi circulat cu o viteză foarte mare în centrul Mannheim înainte de a intra în mulțimea strânsă într-o piață, potrivit BBC.

Bărbatul care a intrat în mulțime la volanul unui SUV negru a fost reținut de poliția germană. Este acuzat de vătămare corporală și agresiune asupra salvatorilor și vor fi prelevate probe biologice pentru a stabili dacă avea alcool sau droguri în sânge.

Mai mulți oameni ar fi răniți, iar presa locală vorbește și despre un deces, dar autoritățile nu au confirmat această informație.

Cel mai recent atac terorist din Mannheim a fost în mai 2024, când un islamist, care a cerut azil din Afganistan, a înjunghiat 6 oameni, printre care un polițist care a decedat.

The last terror attack in Mannheim took place in May last year when an Islamist Afghan asylum seeker stabbed 6 people, killing a police officer with a stab to the neck. pic.twitter.com/KcTJDlL7QW

⚠️A potential terror attack⚠️ has occurred in #Mannheim, #Germany, where a man drove a car into a crowd at Paradeplatz.

Police are actively chasing the suspect, and special forces have been deployed. Multiple police squads are responding to the situation in the city centre. pic.twitter.com/pqQ4p889aG