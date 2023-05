Stupoare în întreaga Rusie. Discursul lui Zelenski și cântecul Călinul Roșu s-au auzit în locuri publice, după un atac la hackerilor VIDEO

Hackerii ucraineni au spart, pe 10 mai, serverele din multe orașe ale Federației Ruse, precum și în Simferopolul ocupat din Crimeea, iar prin difuzoare s-a auzit apelul lui Volodimir Zelenski și melodia simbol Călinul roșu ("Ой, у лузі червона калина" ).

Judecând după filmări, tinerii rezidenți din Moscova și întreaga Rusie au fost fericiți să audă cântecul ucrainean interpretat de Andriy Khlivniuk.

La Sankt Petersburg, un tânăr și-a ascuns zâmbetul întorcându-se cu spatele la camera de supraveghere, iar la Moscova, pe fețele angajaților din birouri și a clienților acestora au înghețat grimase furioase.

De asemenea, locuitorii din Mahacikala (capitala din Daghestan) nu au arătat emoții negative, iar un bărbat din Irkutsk s-a grăbit să ia o scară pentru a urca și a opri camera și sunetul.

În aprilie 2023, din cauza unui atac al hackerilor, activitatea Serviciului Vamal Rus a fost paralizată, ceea ce a dus la o prăbușirea aprovizionării cu bunuri. Autorii atacului asupra Serviciului Vamal Federal al Federației Ruse au fost reprezentanți ai organizației pro-ucrainene Twelve.

