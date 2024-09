Rușii au atacat cu bombe ghidate un bloc și o brutărie din Ucraina. Zeci de morți și răniți FOTO/VIDEO

Rusia a lovit un bloc înalt de locuințe și o brutărie din orașul Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, folosind bombe ghidate. În urma atacului, cel puțin trei persoane au fost ucise, iar 34 au fost rănite. Autoritățile, citate de Reuters, avertizează că este posibil ca și alte persoane să se afle sub dărâmături.

Forţele ruse au lansat, de asemenea, un nou atac înspre sud, asupra oraşului Zaporojie, ţinta unei serii de atacuri în ultimele zile. Şapte persoane au fost rănite.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a scris pe X, referitor la atacurile de la Harkov: ”Ţintele bombelor ruseşti au fost un bloc de locuinţe, o brutărie, un stadion. Cu alte cuvinte, viaţa de zi cu zi a oamenilor obişnuiţi”.

Atacul a avut loc în timp ce liderii mondiali, inclusiv Zelenski, s-au reunit la New York pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

”Se discută mult acum la Adunarea Generală a ONU despre eforturile colective pentru securitate şi viitor. Dar noi trebuie doar să oprim teroarea. Să avem securitate. Să avem un viitor”, a afirmat Zelenski.

Primarul din Harkov, Igor Terekov, a scris pe Telegram că ruşii au lovit patru districte ale oraşului cu bombe ghidate. Unele dintre bombe au căzut într-o zonă deschisă şi au provocat puţine pagube.

Guvernatorul regional Oleg Sinegubov a afirmat că un adolescent de 17 ani se află printre răniţi. Patru persoane sunt în stare gravă.

Imaginile de la locul atacului arată o gaură făcută în blocul de locuinţe cu nouă etaje, mai multe niveluri fiind total distruse. Clădirea a fost lovită direct, au afirmat oficialii.

As a result of shelling of Kharkiv, an air bomb fell on a nine-storey building. According to the mayor of the city, Ihar Terekhov, six floors collapsed

According to the head of the regional administration Oleh Sinegubov, 22 people were injured, three died. A total of 82 people… pic.twitter.com/7ZjSz4UxqM