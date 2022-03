Harkov, lovit din nou de tiruri de rachete, în seara zilei de marți, 1 martie, la câteva ore după ce spitalul din acest oraș a fost bombardat și distrus. Au fost lovite inclusiv clădiri de locuințe

Mai devreme, orașul a fost ținta a două rachete de croazieră rusești, care au lovit în centrul localității.

Au murit 10 persoane și alte 35 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene.

Kharkiv right now. Residential area. Putin at work. Busy-busy-busy… pic.twitter.com/Q42LdtQLzP