Soldat rus din Herson complet demoralizat în dialogul cu soția: "Avionul nostru de luptă a plecat, dar nu s-a mai întors" AUDIO

Serviciile de informații ale Ucrainei au interceptat dialogul telefonic între un soldat rus mobilizat în zona Herson și soția lui.

Militarul rus prezintă o situație dramatică pentru forțele de ocupație ale Kremlinului, care sunt bombardate non-stop și suferă pierderi masive.

Bărbatul îi spune soției că a fumat jumătate de pachet de țigări în 40 de minute, că sunt 300 de răniți blocați și că medicii nu mai fac față. Potrivit soldatului, doctorii unității au primit informații despre răniți prinși într-o ambuscadă la 4 kilometri de unitate, dar că au decis că deplasarea până acolo este prea riscantă.

Clearly not as rosy for the Russians in the Kherson area as they paint it in the Russian telegram channels.

As we find from this intercepted call, there is constant HIMARS shelling, jets leave to never come back, and bridges are under permanent danger of strikes and explosions. pic.twitter.com/FPmoxWvE3h