O importantă instituție britanică, vizată de un atac informatic masiv. În spatele atacului ar fi China

Ministerul Apărării britanic a fost ţinta unui atac cibernetic de mare amploare, în spatele căruia, potrivit Sky News, se află China.

În timpul atacului a fost accesat ilegal un stat de plată, existând posibilitatea să fi fost compromise detaliile bancare ale întregului personal militar activ şi ale unora dintre veterani.

Ministerul Apărării de la Londra a luat imediat măsurile necesare după descoperirea breşei de securitate.

Potrivit investigaţiilor preliminare, nu există dovezi că ar fi fost sustrase informaţii sensibile, însă ca măsură preventivă personalul militar vizat a fost alertat şi a primit sfaturi de specialitate. El va putea folosi un serviciu de protecţie a datelor personale pentru a verifica dacă informaţiile sale sunt utilizate ori se încearcă utilizarea lor în mod ilegal.

Guvernul de la Londra nu a precizat ce țară ar fi implicată în atac, dar Sky News susțime că este vorba despre China.

Statul chinez urmează să fie acuzat de două sau trei tentative de piratare a angajaților Ministerului Apărării – inclusiv a personalului.

Atacul cibernetic a avut loc asupra unui sistem de salarizare cu personal de serviciu actual și câțiva veterani. În mare parte, numele și detaliile bancare au fost expuse.

Toate salariile vor fi plătite luna aceasta.

Hackers have broken into the database of the UK Ministry of Defense - BBC

The publication's sources say that the attackers gained access to the system containing information on salaries and bank details of current and former servicemen.

