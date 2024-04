Rămăşiţele unei rachete iraniene, prezentate de armata israeliană. A fost interceptată în timpul atacului de sâmbătă noaptea VIDEO

Rămăşiţele unei rachete balistice, interceptată deasupra Israelului în atacul iranian de duminică dimineaţă, 14 aprilie, au fost prezentate reporterilor de armata israeliană (IDF), relatează The Times of Israel.

Rămăşiţele, spun reprezentanții IDF, reprezintă doar 70 la sută din întreaga rachetă, deoarece focosul şi alte secţiuni au fost distruse în timpul interceptării.

Racheta masivă, una dintre cele 120 de rachete trase asupra Israelului, a fost găsită duminică dimineaţa, 14 aprilie, plutind în Marea Moartă. Potrivit IDF, racheta avea un focos estimat la 500 de kilograme.

This is 70% of one of the 120!!! ballistic missiles #Iran launched at #Israel on Saturday. It was intercepted and this part fell near the Dead Sea. When I first saw images on Sunday circulating on social media I thought they were fake. There is nothing fake about this, or the… pic.twitter.com/BlbI1GOrP4