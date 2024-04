Iranul a avertizat în ultimele ore că va răspunde în câteva secunde cu arme neutilizate până acum unor posibile represalii ale Israelului după atacul iranian cu drone şi rachete de sâmbătă asupra statului israelian, informează marţi, 16 aprilie, EFE.

Forţele armate iraniene au avertizat SUA, Regatul Unit, Franţa şi Germania că le vor tăia picioarele dacă depăşesc limitele în sprijinul lor pentru Israel.

„Sioniştii trebuie să ştie că de data aceasta nu vor mai avea la dispoziţie 12 zile şi răspunsul pe care-l vor primi nu va veni în câteva ore sau zile, ci în câteva secunde”, a declarat la televiziunea publică ministrul adjunct de Externe şi negociatorul şef al Iranului în domeniul nuclear, Ali Bagheri Kani.

Bagheri se referea la posibile represalii israeliene ca răspuns la atacul de sâmbătă comis de Iran, care s-a dorit a fi reacţia Teheranului la bombardarea consulatului iranian din Damasc, din 1 aprilie, atribuită Israelului.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Comisiei de Securitate Naţională a parlamentului iranian, Abolfazl Amouei, a declarat că în atacul de sâmbătă „nu a fost folosită o putere semnificativă” şi că Iranul este pregătit să folosească noi arme.

