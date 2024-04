Șeful diplomaţiei UE avertizează că atacul Iranului asupra Israelului nu trebuie să distragă atenţia de la situaţia umanitară din Gaza

Șeful diplomaţiei UE, Josep Borrell a avertizat miercuri, 17 aprilie, că atacul de sâmbătă al Iranului asupra Israelului nu trebuie să distragă atenţia de la situaţia umanitară din Gaza, transmite DPA.

Josep Borrell mai condamnă violenţa coloniştilor extremişti şi cere ca toţi făptaşii să fie traşi la răspundere.

„Cea mai recentă escaladare în Orientul Mijlociu nu trebuie să ne facă să uităm de Gaza. Palestinienii au dreptul la ajutor umanitar. Israelul trebuie să garanteze accesul şi siguranţa lucrătorilor umanitari”, a postat Josep Borrell pe reţeaua X, cunoscută anterior ca Twitter.

O reuniune de două zile a liderilor din UE are loc miercuri şi joi la Bruxelles, cu scopul declarat de a discuta chestiuni economice, dar tensiunile în creştere între Israel şi Iran au umbrit agenda planificată iniţial.

Borrell a chemat de asemenea să se pună capăt violenţei coloniştilor israelieni extremişti în Cisiordania.

Postarea lui Borrell pe X conţinea un link către o declaraţie comună oficială împreună cu comisarul UE pentru managementul crizelor Janez Lenarcic. Declaraţia lor cere evitarea continuării escaladării în Orientul Mijlociu, încetarea focului în Gaza şi „extinderea neîngrădită a fluxului de ajutor umanitar”.

Spoke with Palestinian PM Mustafa today about the situation in Palestine and the region.

I reassured him of the EU’s continued support to alleviate the humanitarian catastrophe in #Gaza, reform and strengthen the Palestinian Authority, and hold violent settlers accountable.