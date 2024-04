Preşedintele Iranului amenință cu ”un răspuns dur” şi ”dureros” în cazul unor represalii israeliene FOTO

Ebrahim Raisi, preşedintele Iranului avertizează că „cea mai mică acţiune” a Israelului împotriva intereselor Iranului va provoca un răspuns dur al republicii islamice, citat într-un comunicat publicat marţi, 16 aprilie, de preşedinţia iraniană, relatează AFP.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a anunţat „o rispostă” la atacul masiv şi fără precedent lansat de Iran în noaptea de sâmbătă spre duminică pe teritoriul israelian.

🔴🇮🇷President Ebrahim Raisi: Iran's response to the Zionist aggression against our consulate was punitive, and if the Zionist enemy and its supporters commit any mistake, they will receive a comprehensive and real response from Iran. pic.twitter.com/nOf2XYYdbc